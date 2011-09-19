Футболки "Спасибо жителям Донбасса" когось сильно непокоять

Власнику компанії ProstoPrint Денису ОЛЄЙНІКОВУ, яка виготовила партію футболок з написом "Спасибо жителям Донбасса", невідомі погрожують фізичною розправою.

Про це УНІАН повідомив координатор громадянського руху «Спільна Справа» Олександр ДАНИЛЮК, який є адвокатом Д.ОЛЄЙНІКОВА.

«Мені телефонував Денис, адвокатом якого я виступаю, та повідомив про те, що близько 16.00 йому зателефонували з вимогою припинити участь в будь-яких акціях протесту, припинити друк футболок «Спасибо жителям Донбасса», погрожували фізичною розправою йому та сім’ї. Зараз він змушений організовувати виїзд своєї дружини та дочки за межі України», - сказав О.ДАНИЛЮК.

Враховуюче викладене, він вимагає від СБУ негайно порушити кримінальну справу за фактом погроз та забезпечити охорону Д.ОЛЄЙНІКОВУ та членам його родини.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня працівники Київського УБОЗ провели обшук в офісі столичної компанії Prostoprint з виробництва футболок з різними написами.

Правоохоронці заявили, що обшук пов`язаний з розслідуванням справи про підробку сувенірної продукції до Євро-2012.

Деякі інтернет-видання пов`язували обшук в компанії з випуском нею футболок з написом «Спасибо жителям Донбасса...».

У Центрі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві зазначили, що вказані дії працівників міліції «жодним чином не пов`язані з випуском цією організацією футболок з написом, яка згадувалася в публікаціях в інтернет-мережі».

15 вересня на Майдані Незалежності, біля Головпоштамту, співробітники спецпідрозділу міліції «Беркут» вилучили у продавців футболки з написами «Спасибо жителям Донбасса» і «Кровосиси».