Суд заборонив мітинги у центрі Києва

Київський окружний адміністративний суд заборонив профспілці «Пряма дія» проводити масові акції на центральних площах і вулицях Києва.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив член Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ Володимир ЧЕМЕРИС.

«Підстави цього рішення такі: оскільки збирається багато людей в одному місці, то значить між ними можливі сутички. Там одна організація подала повідомлення про 50 тисяч людей. Звичайно, у неї такої кількості немає»,- сказав В.ЧЕМЕРИС.

Він наголосив, що іншою підставою для заборони проведення акції стало те, що у Києві сьогодні перебуватиме з візитом китайська урядова делегація.

«Суд чомусь вважає, що це буде загрожувати національній безпеці, якщо в Києві будуть відбуватися такі акції. Тобто на таких підставах можна перекрити весь Хрещатик, бо там завжди багато людей. А, по-друге, кожен день до Києва приїжджають іноземні делегації», - сказав В.ЧЕМЕРИС.

За його словами, подання до суду про заборону проведення акції «Прямої дії» було подано Київською міською державною адміністрацією у відповідь на лист Головного управління МВС у столиці. Зокрема, рішенням суду профспілці заборонено проводити заходи на Михайлівській площі, Європейській площі, Майдані Незалежності, вулицях Інститутська, Садова, Банкова.

У даний час на Софійській площі проходить акція, в ній беруть участь близько 50 студентів різних вишів, зокрема вони планують проводити семінари щодо розвитку освіти України, а завтра - демонстрацію. Серед гасел мітингувальників: «Безкоштовна освіта всім і кожному!!!», «Начальников в отставку!» та інші.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Михайлівській площі у Києві міліція затримала трьох учасників студентського контр-форуму “Інша сторона освіти”.

Активістів було затримано після двох сутичок представників міліції з учасниками акції, які намагалися забрати свою звукопідсилюючу апаратуру, підготовлену для проведення акції.

За інформацією учасників освітнього контр-форуму “Інша сторона освіти”, затриманих доправили до Шевченківського райвідділу міліції.

Контр-форум “Інша сторона освіти” має стати альтернативою Форуму міністрів освіти європейських країн "Школа XXI сторіччя: Київські ініціативи", що відбувся у столиці.