У ПР вітають наміри Януковича з кожного міністра питати про здоров'я

Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Тетяна Бахтеєва переконана, що ініційовані Президентом України реформи у системі охорони здоров’я будуть реалізовані швидко та якісно. Про це повідомляє прес-служба Партії регіонів. «Виступ Президента України Віктора Януковича на засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з профілактики неінфекційних хвороб, виголошений ним у Нью-Йорку 20 вересня 2011 року, став черговим прикладом не лише чіткого та комплексного розуміння вищим керівництвом України проблем здоров’я української нації, але й шляхів подолання цих проблем», - зауважила Тетяна Бахтеєва.

За її словами, це вселяє надію на те, що ініційована Президентом широка програма реформ у системі охорони здоров’я зокрема та в економіці й соціальній сфері в цілому обов’язково буде реалізована, і що згодом українці стануть здоровішими, житимуть довше і краще.

«Особливо важливим, – вважає Тетяна Бахтеєва, – є добре розуміння того, що проблеми здоров’я нації – це не проблеми суто медиків та сектору охорони здоров’я, а проблеми усього суспільства і всієї влади. Згаданий у виступі Президента проголошений ВООЗ принцип «Здоров’я – у всіх політиках», серед іншого, означає, що за здоров’я населення має нести відповідальність не лише міністр охорони здоров’я. Кожен міністр, відповідальний за будь-яку іншу галузь, працюючи на своєму місці, певною мірою має бути й міністром охорони здоров’я, і в межах своїх повноважень робити усе, що необхідно для поліпшення здоров’я населення, покращення профілактики хвороб та вдосконалення медичного обслуговування людей. Рівною мірою це також стосується не лише центральних органів влади, але й місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування»

«Сподіваюся, що цей виступ нашого Президента стане чітким дороговказом усій владі з приводу того, які саме пріоритетні проблеми здоров’я нації та у який спосіб вона має вирішувати для того, щоб Україна якомога швидше досягла взятих на себе міжнародних зобов’язань, в тому числі й Цілей розвитку тисячоліття», - резюмувала парламентарій.