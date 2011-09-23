Азаров не зрозумів, чому Литвин на нього образився

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не бачить причин для докорів на адресу уряду із боку голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА у зв`язку з відсутністю членів Кабінету Міністрів України на Годині запитань до уряду в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявив сьогодні на брифінгу.

«На засідання дня уряду був направлений віце-прем`єр-міністр Борис Вікторович КОЛЕСНІКОВ. У залі були присутні ті міністри, які відповідали за розгляд питань, включених до порядку денного уряду», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ перебуває в Алмати на зустрічі міністрів економік країн СНД, а віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО наразі перебуває у Вашингтоні на щорічній сесії Міжнародного валютного фонду й Світового банку. «Уряд дуже серйозно налаштований на роботу з парламентом, він взаємодіятиме, і я не бачу причин для докорів на адресу уряду в даному випадку», – сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він висловив думку, що засідання оргкомітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських іграх і чемпіонатах, яке він сьогодні вранці відвідав, також є важливим заходом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час ранкового пленарного засідання ВР В.ЛИТВИН заявив, що Години запитань до уряду не буде.

Сьогодні ВР мала розглядати питання щодо забезпечення прав соціально вразливих верств населення і головним доповідачем мав бути віце-прем’єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, однак він не був присутній в ложі уряду. Так само не було і прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА та першого віце-прем’єр-міністра Андрія КЛЮЄВА.

«В п’ятницю Години запитань до уряду у Верховній Раді не буде», - сказав В.ЛИТВИН, додавши, що не бачить підстав проводити таку годину запитань до уряду.

Крім того, голова ВР наголосив, що останнім часом Кабінет міністрів взагалі ігнорує цей захід і не приходить в повному складі, як це передбачено законом. Голова ВР вважає за доцільне, аби парламент взагалі наступного тижня не розглядав урядові законопроекти, поки не буде налагоджена робота між ВР та Кабміном. В.ЛИТВИН також зауважив, що Кабінет міністрів має нарешті виконувати законодавство та регламент ВР.