Наливайченко: Опозиції треба займатися справою, а не з'ясовувати, хто кому командир

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО закликає опозицію зайнятися підготовкою до виборів і захисту волевиявлення громадян у 2012 році.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби «Нашої України».

«Опозиції треба припинити з’ясовувати стосунки і те, хто кому командир, а зайнятися справою – підготовкою виборчого законодавства, щоб захистити вільний вибір людей у 2012 році і здобути демократичну більшість в новому парламенті», – заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також повідомив, що запропонував учасникам Комітету опору диктатурі невідкладно провести спеціальне засідання, «присвячене захисту чесних виборів та координації участі опозиційних сил у виборах».

Політик вважає, що законопроект про вибори, який розробляється владою, – це інструмент для спотворення вибору громадян.

«Замість проведення виборів за відкритими регіональними виборчими списками, які, як показує європейський досвід, посилюють персональну та політичну відповідальність депутатів перед виборцями, країну повертають на десять років назад, до корумпованої і контрольованої владою змішаної системи. Крім того, влада не відступає від наміру запровадити високий 5-відсотковий виборчий бар’єр, що позбавляє реального вибору до 30% виборців», – йдеться у повідомленні.

«Наша Україна» пропонує громадянам альтернативу владному законопроекту про вибори. Ми закликаємо усі демократичні політичні та громадські сили вимагати від парламенту прийняти «Проект Виборчого кодексу» № 4234-1, який передбачає вибори депутатів парламенту за відкритими регіональними виборчими списками, і отримав позитивну оцінку Венеціанської комісії», – зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.