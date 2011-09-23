«БЮТ-Батьківщина» пропонує відхилити закон про скорочення пільг

Фракція «БЮТ-Батьківщина» пропонує парламенту відхилити ухвалений у першому читанні законопроект, яким скасовуються пільги найменш незахищеним категоріям громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», відповідний проект постанови внесли на розгляд парламенту народні депутати від опозиції на чолі з головою фракції «БЮТ-Батьківщина» Іваном КИРИЛЕНКОМ.

У пояснювальній записці наголошується, що законопроект «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду» порушує, зокрема, норми Конституції України, яка забороняє звуження змісту і обсягу соціальних стандартів при прийнятті нових або внесенні змін до чинних законів.

Народні депутати також зазначають, що внесений урядом законопроект «спричинив соціально-вибухові настроїв у суспільстві», а його розгляд у Верховній Раді супроводжувався акціями протесту громадян.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Цим законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним і фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій і особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни і ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.