Урядова комісія пропонує розслабитися?
Результати досліджень
За результатами досліджень, проведених органами санепідслужби, державної екологічної інспекції, водного господарства та ветеринарної служби, станом на 13 годину 18 липня перевищення гранично допустимої концентрації сполук фосфору в повітрі, воді та грунті не виявлено. Про це на урядовому порталі повідомляє Урядова комісія з розслідування причини аварії на залізничній колії, що сталася у Львівській області.
Як йдеться в повідомленні, обстежені населені пункти Буського, Кам’янко-Бузького, Бродівського та Радехівського районів Львівщини. Крім того, лабораторією Державної екологічної інспекції у Волинській області підтверджена якість і безпечність води річки Західний Буг та меліоративних каналів від місця виникнення надзвичайної ситуації до суміжних районів Львівської і Волинської областей.
Повітря, вода в криницях та відкритих водоймах цілком безпечні для людей і тварин. Так, наприклад, дослідження вмісту фосфорного ангідриду в повітрі сіл Ожидів, Йосипівка, Олесько, Янгелівка, Лісове Буського району становлять від 0,045 до 0,08 мг на куб. м, населених пунктів Станіславчик, Руда-Бродівка, Бродівського району - 0,03 – 0,08, Лопатин, Хмільна Радехівського району - 0,15–0,25, Полуничне Кам’янко-Бузького району - 0,004–0,006, що не перевищує нормативу - 0,15 мг на куб. м.
Питна вода у криницях жителів населених пунктів Буського району містить поліфосфати нижче за норму, яка становить 3,5 мг на літр. Проби відбиралися у громадян Габи О.Є.(с. Ожидів) – 0,17 мг на літр, Олійник Я.П. (с. Лісове) – 2.9 мг на літр, Петрова О.М. (с. Йосипівка) – 2,9 мг на літр, говориться в повідомленні.
Вміст фосфатів у річках Рутка – 0,1 мг на літр, Родоставка – 0,16 мг на літр, Хмільна – 0,17 мг на літр, Пуста – 0,2 мг на літр, Солотвино – 0,26 мг на літр, безіменний струмок біля села Ожидів (100 м від місця аварії) – 0,48 мг на літр, Острівка – 1,97 мг на літр, Західний Буг – 3,35 мг на літр, тоді як норма – не більше 3,5 мг на літр.
За даними комісії, аналіз стану довкілля здійснюється шляхом постійного відбору проб повітря, води та грунту, а також їхніх лабораторних досліджень, і триватиме до повного завершення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Результати експертиз доводитимуться до сільських і районних рад, дільничних інспекторів міліції та засобів масової інформації.
Нагадаємо,17 липня Кабмін створив комісію з розслідування причин аварії на Львівщині, де внаслідок сходу з рельсів потяга, який перевозив фосфор, сталося самозаймання цієї речовини. Комісію очолив віце-прем’єр-міністр Олександр КУЗЬМУК.