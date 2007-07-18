Урядова комісія пропонує розслабитися?

За результатами досліджень, проведених органами санепідслужби, державної екологічної інспекції, водного господарства та ветеринарної служби, станом на 13 годину 18 липня перевищення гранично допустимої концентрації сполук фосфору в повітрі, воді та грунті не виявлено. Про це на урядовому порталі повідомляє Урядова комісія з розслідування причини аварії на залізничній колії, що сталася у Львівській області.

Як йдеться в повідомленні, обстежені населені пункти Буського, Кам’янко-Бузького, Бродівського та Радехівського районів Львівщини. Крім того, лабораторією Державної екологічної інспекції у Волинській області підтверджена якість і безпечність води річки Західний Буг та меліоративних каналів від місця виникнення надзвичайної ситуації до суміжних районів Львівської і Волинської областей.

Повітря, вода в криницях та відкритих водоймах цілком безпечні для людей і тварин. Так, наприклад, дослідження вмісту фосфорного ангідриду в повітрі сіл Ожидів, Йосипівка, Олесько, Янгелівка, Лісове Буського району становлять від 0,045 до 0,08 мг на куб. м, населених пунктів Станіславчик, Руда-Бродівка, Бродівського району - 0,03 – 0,08, Лопатин, Хмільна Радехівського району - 0,15–0,25, Полуничне Кам’янко-Бузького району - 0,004–0,006, що не перевищує нормативу - 0,15 мг на куб. м.

Питна вода у криницях жителів населених пунктів Буського району містить поліфосфати нижче за норму, яка становить 3,5 мг на літр. Проби відбиралися у громадян Габи О.Є.(с. Ожидів) – 0,17 мг на літр, Олійник Я.П. (с. Лісове) – 2.9 мг на літр, Петрова О.М. (с. Йосипівка) – 2,9 мг на літр, говориться в повідомленні.

Вміст фосфатів у річках Рутка – 0,1 мг на літр, Родоставка – 0,16 мг на літр, Хмільна – 0,17 мг на літр, Пуста – 0,2 мг на літр, Солотвино – 0,26 мг на літр, безіменний струмок біля села Ожидів (100 м від місця аварії) – 0,48 мг на літр, Острівка – 1,97 мг на літр, Західний Буг – 3,35 мг на літр, тоді як норма – не більше 3,5 мг на літр.

За даними комісії, аналіз стану довкілля здійснюється шляхом постійного відбору проб повітря, води та грунту, а також їхніх лабораторних досліджень, і триватиме до повного завершення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Результати експертиз доводитимуться до сільських і районних рад, дільничних інспекторів міліції та засобів масової інформації.

Нагадаємо,17 липня Кабмін створив комісію з розслідування причин аварії на Львівщині, де внаслідок сходу з рельсів потяга, який перевозив фосфор, сталося самозаймання цієї речовини. Комісію очолив віце-прем’єр-міністр Олександр КУЗЬМУК.