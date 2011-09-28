Чоловік та донька Тимошенко повинні виступити в суді

Чоловік та донька екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Олександр та Євгенія повинні як і інші захисники відповідно до процедури процесу виступити в судових дебатах у справі за обвинуваченням колишнього прем’єра у перевищенні службових повноважень при підписанні газових угод 2009 року.

Про це в інтерв’ю журналістам по завершенню сьогоднішнього судового засідання в Печерському райсуді Києва заявив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК.

«Взагалі то вони повинні виступати тому, що вони є стороною захисту, вони мають право виступити в дебатах. Я гадаю, що ми почуємо їхні виступи, можливо не такі тривалі як наші, але ж почуємо», - сказав він.