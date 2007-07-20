Репортаж з львівського пекла (13 фото)
Рибою місцева кухня не балує
Сьогодні у Львівській області піднімають цистерни з фосфором. Зважаючи на потенційну небезпеку фосфору, який залишився у пошкоджених цистернах і на грунті, продовжується їхнє зрошення водою та ізоляція від повітря пожежною піною.
|Ось так впевнено виглядають рятувальники до ліквідаії
А ось так – після. Це ті, що першими з`явилися на місці аварії
До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації задіяно 746 осіб особового складу та 101 одиниця техніки, у тому числі: від МНС - 193 осіб та 42 одиниці техніки, 250 осіб та 14 одиниць техніки “Укрзалізниці”, 200 працівників МВС та 12 одиниць техніки, 73 осіб та 24 одиниці техніки Міноборони, 4 бригади швидкої медичної допоги.
Процес підняття цистерн йде повним ходом
Прийнято остаточне рішення з представниками підприємства з виробництва жовтого фосфору ТОВ "Казфосфат" Республіки Казахстан, які прибули до місця події 18 липня, стосовно відправки цистерн з фосфором до Казахстану і завантаження забрудненого шрунту у контейнери і відправки його для утилізації.
|Олександр Кузьмук: всьо путьом
|Кузьмук і Шуфрич під час «наради»
|Міністри (МОЗ та МНС) "милуються" зараженими краєвидами з висоти
|Місце події з висоти польоту міністра
|А це – маленький – як здається – табір штабу ліквідації
|Цю техніку, на відміну від «чорнобильської», не доведется залишити на цвинтарі
|У рятувальників води вистачало – їм, як і селянам, завозили з сусідніх районів
|Хто полізе в пекло? Рятувальникам вибирати не доводиться
|Цистерни заливали піною без перестанку – при температурі повітря 37 градусів рідина постійно самозагорялася
|Рибою місцева кухня не балувала – фосфору вистачало й без того
Дмитро Стаховський
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