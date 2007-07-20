Репортаж з львівського пекла (13 фото)

Сьогодні у Львівській області піднімають цистерни з фосфором. Зважаючи на потенційну небезпеку фосфору, який залишився у пошкоджених цистернах і на грунті, продовжується їхнє зрошення водою та ізоляція від повітря пожежною піною.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації задіяно 746 осіб особового складу та 101 одиниця техніки, у тому числі: від МНС - 193 осіб та 42 одиниці техніки, 250 осіб та 14 одиниць техніки “Укрзалізниці”, 200 працівників МВС та 12 одиниць техніки, 73 осіб та 24 одиниці техніки Міноборони, 4 бригади швидкої медичної допоги.

Прийнято остаточне рішення з представниками підприємства з виробництва жовтого фосфору ТОВ "Казфосфат" Республіки Казахстан, які прибули до місця події 18 липня, стосовно відправки цистерн з фосфором до Казахстану і завантаження забрудненого шрунту у контейнери і відправки його для утилізації.

Дмитро Стаховський

Репортаж з місця події читайте тут