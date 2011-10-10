Міліція перегородила частину Хрещатика залізними щитами

У понеділок ввечері міліція залізними щитами перегородила непарний бік вулиці Хрещатик, розділивши учасників акції під Печерським судом.

Як передає кореспондент "Української правди", близько 21 години щити було встановлено на пішохідній частині вулиці Хрещатик з боку Спілки журналістів України.

Водночас, на цьому боці Хрещатику в понеділок ввечері встановлено близько 10 наметів з надписом "Досить", які використовують представники "Загальновійськової спілки", що мітингують за засудження Тимошенко.

У кількох кроках від них близько 10 наметів встановили прихильники Тимошенко.

Раніше міліція забороняла встановлювати намети на цьому боці Хрещатику.

Присутній на місці представник МВС, у званні підполковника, повідомив, що "зараз встановлюється розмежування учасників акцій різної політичної спрямованості".

Біля БЮТівських наметів присутні народні депутати.

"О пів на дев`яту вечора під міліцейською охороною люди Калашнікова почали встановлювати намети. Ми запитали, звідки вони. Розповіли, що приїхали з Луганська", - зазначає депутат від БЮТ Юрій Одарченко.

Водночас, самі прибічники Калашнікова не спілкуються з пресою. Це переважно молоді люди в спортивних костюмах. Дехто з них має на голові спортивну шапку з логотипом "Загальновійськової спілки".

Перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр Турчинов в ефірі 5 каналу повідомив, що ці люди "нетверезі".

Одна з представниць цього табору, на запитання, що зараз відбувається, відповіла: "Це продовження акції, яка триває 84 день".

Таким чином, станом на 21:30, наметами зайнято відрізок вулиці Хрещатик з боку Спілки журналістів від Бессарабського ринку до магазину "Гранд Галерея".

При цьому рух тротуаром обмежено у зв`язку з перегородженням його залізними щитами.

В цей час на місці присутні близько 100 співробітників міліції.