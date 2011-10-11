Захист Тимошенко вимагає від Кірєєва вимкнути кондиціонер

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ продовжує оголошувати вирок у справі екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, під час оголошення рішення у залі увімкнули кондиціонер, який розташовано за спиною Ю.ТИМОШЕНКО.

Захисники із кола близьких родичів, чоловік екс-прем`єра Олександр ТИМОШЕНКО та донька Євгенія КАРР звернулися з проханням до судді вимкнути кондиціонер, але суддя проігнорував це прохання та продовжив зачитувати вирок.