Бойко вже вирішив, на що витратять 1,5 мільярда від Тимошенко

Кошти, які за рішенням суду екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повинна відшкодувати «Нафтогазу», підуть на закупівлю газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО.

«Ми виконуватимемо рішення суду. І якщо гроші надійдуть у НАК, їх буде сплачено за постачання газу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва вчора, 11 жовтня, засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. Відповідно до рішення суду, також упродовж трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Крім того, суд постановив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збиток, завданий НАК "Нафтогаз України", в розмірі 1,516 млрд. грн.