НКЗУ: вирок Тимошенко кидає країну в обійми Росії

11:31, 12 жовтня 2011
Політика
2750 0

Заяву підписали Дзюба, Павличко, Горинь...

Народний комітет захисту України вважає, що вирок екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО повертає нашу країну до тоталітарної диктатури.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві НКЗУ.

«Вирок у справі Юлії ТИМОШЕНКО - це не «прикрий випадок», а безумний вчинок, який може стати нездоланною перешкодою для нашої країни увійти в демократичну, заможну, європейську родину, з високими соціальними стандартами людського життя», - підкреслюється в документі.

За словами авторів заяви, цей вирок перекреслює перспективи членства України в Європейському Союзі, зриває підписання угоди про асоціацію та «кидає нашу країну в обійми Росії».

«Політична розправа над Юлією ТИМОШЕНКО повертає нашу країну до тоталітарної диктатури. Цивілізований світ не сприймає сталінських «трійок», прокуратури Вишинського, «воронків» Берії», - зазначили в НКЗУ.

Також у Комітеті захисту України підкреслили, що «вирок, вочевидь, написаний в Адміністрації Президента ЯНУКОВИЧА, не має нічого спільного з законністю, а тим паче, справедливістю».

«Це не суд над ТИМОШЕНКО, а над цілою державою - злочин перед Україною та прийдешніми поколіннями. Маніакальне бажання однієї особи помститися своєму головному політичному опонентові не повинно закрити перспективи для цивілізованого розвитку цілого народу», - йдеться в заяві.

У зв’язку з цим НКЗУ вимагає від влади «схаменутися та не позбавляти наших дітей і онуків надії на нормальне життя».

Відповідну заяві від імені Народного комітету захисту України підписали Іван ДЗЮБА, Дмитро ПАВЛИЧКО, Юрій ЩЕРБАК, Богдан ГОРИНЬ, Юрій МУШКЕТИК, Валерій ШЕВЧУК.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter