НКЗУ: вирок Тимошенко кидає країну в обійми Росії

Народний комітет захисту України вважає, що вирок екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО повертає нашу країну до тоталітарної диктатури.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві НКЗУ.

«Вирок у справі Юлії ТИМОШЕНКО - це не «прикрий випадок», а безумний вчинок, який може стати нездоланною перешкодою для нашої країни увійти в демократичну, заможну, європейську родину, з високими соціальними стандартами людського життя», - підкреслюється в документі.

За словами авторів заяви, цей вирок перекреслює перспективи членства України в Європейському Союзі, зриває підписання угоди про асоціацію та «кидає нашу країну в обійми Росії».

«Політична розправа над Юлією ТИМОШЕНКО повертає нашу країну до тоталітарної диктатури. Цивілізований світ не сприймає сталінських «трійок», прокуратури Вишинського, «воронків» Берії», - зазначили в НКЗУ.

Також у Комітеті захисту України підкреслили, що «вирок, вочевидь, написаний в Адміністрації Президента ЯНУКОВИЧА, не має нічого спільного з законністю, а тим паче, справедливістю».

«Це не суд над ТИМОШЕНКО, а над цілою державою - злочин перед Україною та прийдешніми поколіннями. Маніакальне бажання однієї особи помститися своєму головному політичному опонентові не повинно закрити перспективи для цивілізованого розвитку цілого народу», - йдеться в заяві.

У зв’язку з цим НКЗУ вимагає від влади «схаменутися та не позбавляти наших дітей і онуків надії на нормальне життя».

Відповідну заяві від імені Народного комітету захисту України підписали Іван ДЗЮБА, Дмитро ПАВЛИЧКО, Юрій ЩЕРБАК, Богдан ГОРИНЬ, Юрій МУШКЕТИК, Валерій ШЕВЧУК.