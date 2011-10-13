У прокуратурі кажуть, що не заводили справу за «хибний напад» на афганців

У прокуратурі Києва заявляють, що не порушували кримінальної справи за фактом нібито помилкового обшуку в офісі організації воїнів-афганців «Ніхто крім нас» та нібито побиття співробітником податкової міліції жінки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, група народних депутатів після появи інформації про обшук в офісі організації дійсно зустрічалася сьогодні із заступником прокурора Києва В’ячеславом ТРУНОВИМ.

Під час цієї зустрічі, як зазначили у прес-службі, заступник генпрокурора прийняв до відома інформацію депутатів і сказав, що за вказаними ними фактами буде призначено перевірку, за результатами якої прийматиметься відповідне рішення.

Як повідомляв УНІАН, координатор громадянського руху "Спільна справа" Олександр ДАНИЛЮК, який разом з народними депутатами Михайлом ВОЛИНЦЕМ та Сергієм САСОМ був сьогодні у прокуратурі, заявив, що заступник прокурора Києва В.ТРУНОВ поінформував, що за фактом незаконного обшуку в офісі організації «афганців» та за фактом побиття майором податкової міліції УПМ ДПА в Києві співробітниці "НКН” прокуратура порушила кримінальні справи.

За словами О.ДАНИЛЮКА, В.ТРУНОВ також заявив, що оперативно-слідчі дії податкової міліції в офісі організації воїнів-афганців "Ніхто крім нас" трапились через помилку оперативників - податківці помилилися адресою.

Довідка УНІАН. Сьогодні зранку податкова міліція за підтримки озброєних співробітників спецпідрозділів проводила обшук в офісі організації ветеранів війни в Афганістані «Ніхто крім нас» у Києві.

Також обшук проводився у помешканні лідера організації Олександра КОВАЛЬОВА.

У прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві повідомили, що співробітники управління податкової міліції проводили обшук на виконання доручення слідчого відділу податкової міліції ДПА у Донецькій області та постанови Центрального-міського районного суду м. Макіївки.

Обшук проводився в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ст. 212 ч. 3 Кримінального кодексу України.

Тим часом ветерани Афганістану, за даними «Спільної справи», пов`язують свавілля правоохоронців виключно зі своєю активною політичною діяльністю. Зокрема, у зв`язку з подіями 20 вересня під Верховною Радою, коли вони здійснили штурм парламенту, та підготовкою на завтра, 14 жовтня, загальноукраїнського Форуму громадянського суспільства, який мав на меті мобілізувати на активну боротьбу усіх воїнів-"афганців" і дати новий поштовх політичній активності всього суспільства.