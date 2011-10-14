Біля Волинської ОДА безстроковий пікет вимагає звільнити Тимошенко

Активісти «Батьківщини» розпочали під стінами Волинської обласної державної адміністрації безстрокове пікетування з вимогою звільнити лідера партії Юлію ТИМОШЕНКО та інших політв’язнів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Волинської обласної організації ВО «Батьківщина».

Наразі біля ОДА встановлено сім наметів, у яких народні депутати з парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» розгорнули свої громадські приймальні.

Також, як зазначається в повідомленні, є узгодження з представниками інших політичних сил, які входять в Волинський Комітет опору диктатури, що вони приєднаються до акції.