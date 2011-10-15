Яценюк: Тимошенко має вийти на волю наступного тижня

Якщо наступного тижня парламент не декриміналізує статті Кримінального кодексу, за якими обвинувачують екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, то це означатиме, що влада свідомо зриває підписання угоди про асоціацію з ЄС.

Про це в ефірі Шустер Live у п’ятницю заявив лідер партії "Фронт Змін", народний депутат від НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК.

"Якщо на наступний тиждень ТИМОШЕНКО не буде випущена з тюрми, я можу з повною впевненістю сказати, що це план по зриву фактичного вступу України до Європейського Союзу... Я звертаюся персонально до Президента України: шановний Віктор Федорович, прийміть вольове політичне рішення, дайте вказівку парламенту проголосувати за закон про декриміналізацію відповідальності. Скасуйте статтю 365 Кримінального кодексу України, яка була народжена у 1927 році. Сталін придумав статтю, за якою ТИМОШЕНКО сьогодні сидить", - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що укладенням угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС Україна підтвердить, що вона - європейська держава.

Разом з тим він висловив сподівання, що вирок у справі Ю.ТИМОШЕНКО буде змінено.

"Вирок ТИМОШЕНКО - це спроба вселити у вас страх. Вони бояться її. І вони хочуть, щоб ви боялися так само їх", - сказав А.ЯЦЕНЮК, звертаючись до аудиторії.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про угоду про асоціацію з 2007 року, а про зону вільної торгівлі, створення якої є складовою угоди, - з 2008 року. Сторони планували завершити переговори про угоду до кінця цього року й парафувати її на саміті Україна-ЄС у грудні в Києві.

13 жовтня високопоставлене джерело в дипломатичних колах ЄС повідомило УНІАН, що ЄС може відмовитися від парафування угоди про асоціацію з Україною.

«Ми хочемо завершити переговори щодо угоди до кінця року, щоб бачити вже готовий документ. Разом із тим, можливо, ми не парафуватимемо його, оскільки це не є настільки значущим», - сказав співрозмовник агентства.

Процедура парафування свідчить про те, що сторони згодні з текстом угоди і не ініціюватимуть нових змін до неї. Наступним етапом після парафування є підписання угоди та її ратифікація.

Довідка УНІАН. 6 жовтня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

8 жовтня віце-спікер парламенту М.ТОМЕНКО заявив, що фракції опозиції узгодили спільні поправки до законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів, ухвалення яких зніме політичні переслідування.