Нардепи від БЮТ протестують біля трибуни

Народні депутати із фракції "БЮТ-Батьківщина" зібралися біля трибуни Верховної Ради на знак протесту проти дій парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що «вищий законодавчий орган перестав виконувати функції головного і єдиного законодавчого органу України і втратив свою легітимність».

За його словами, Верховна Рада «перетворилася на відділення Адміністрації Президента України і за помахом руки виконує лише функції по легітимізації незаконних та антинародних рішень».

Як заявив А.КОЖЕМ’ЯКІН, спочатку були незаконні рішення щодо продовження терміну повноважень цієї ВР, зміни до Конституції.

Він наголосив, що «народні депутати, які йшли від політичних сил з конкретними обіцянками виборців, зрадили, зняли з себе відповідальність за захист їхніх інтересів і перейшли на службу виконавчій владі», і сьогодні парламентська більшість діє «всупереч інтересам народу України».

Як підкреслив А.КОЖЕМ’ЯКІН. саме парламент підтримав судову реформу, що призвело, зокрема до політичних репресій опозиції, тому частина відповідальності за переслідування, зокрема, екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО лежить на парламенті.

А.КОЖЕМ’ЯКІН підкреслив: «Подальше функціонування законодавчого органу України і його нинішнього складу створює передумови неможливості руху вперед у напрямку європейської інтеграції», тому парламент має негайно припинити своє існування.

Як наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН, сьогодні фракція "БЮТ-Батьківщина" подасть для реєстрації проект постанови, де будуть підписи народних депутатів з вимогою розпуску парламенту.

«Ця Верховна Рада Україні не потрібна», - наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН і додав, що, протестуючи проти дій, які відбуваються у парламенті, «наша фракція буде знаходитися біля цієї трибуни весь час, скільки ви будете вести сьогодні засідання».

При цьому робота ВР триває, розглядаються питання порядку денного, а депутати від "БЮТ-Батьківщини" залишаються біля трибуни.