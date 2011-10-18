У Донецьку Міллер і Бакулін обговорять газову угоду

Голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР і голова НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН у рамках Другого Українсько-російського міжрегіонального економічного форуму в Донецьку обговорять газову угоду між Україною і РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам сьогодні у Донецьку повідомив голова «Газпрому» О.МІЛЛЕР.

На питання журналіста, чи підтверджує він заяву Є.БАКУЛІНА про те, що сьогодні відбудуться переговори, О.МІЛЛЕР сказав: «Пан БАКУЛІН сказав – значить, так».

При цьому О.МІЛЛЕР додав, що «позиція «Газпрому» завжди конструктивна».

Є.БАКУЛІН, у свою чергу, зазначив, що переговори перебувають в робочому процесі. “Поки не буде завершений робочий процес, робити прогноз зарано”, - додав голова "Нафтогазу".

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: про купівлю-продаж на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України у І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит – навпаки, заниженою.