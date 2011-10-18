Депутати Європарламенту висунули вимоги Януковичу

Депутати Європейського парламенту Ханнес СВОБОДА (СД) та Елмар БРОК (Європейська народна партія) вважають, що вирок у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО не базувався на міжнародних нормах і має бути скасований.

Про це повідомляє сайт партії «Батьківщина» з посиланням на прес-службу Е.БРОКА.

Згідно з повідомленням, після детальних дискусій у Києві з керівництвом фракції Партії регіонів та Блоку Юлії Тимошенко в українському парламенті Х.СВОБОДА і Е.БРОК заявили, що за допомогою змін до законодавства необхідно гарантувати, що політичні рішення та дії піддаватимуться політичній оцінці, а не призводитимуть до судової відповідальності.

«Однак таке уточнення законодавства, яке відповідає законодавчим стандартам ЄС та ООН, не повинно діяти лише в майбутньому. Оскільки вирок суду першої інстанції, винесений Юлії ТИМОШЕНКО, не базувався на загальноприйнятих міжнародних нормах, він повинен бути скасований після внесення відповідних змін до закону. Інші аналогічні судові процеси також повинні бути припинені», - наголосили Х.СВОБОДА і Е.БРОК.

«Ми дізнались, що керівники фракції правлячої партії та опозиції висловили готовність вже у найближчі дні розпочати переговори та знайти рішення. При цьому ми виходимо з того, що перші результати повинні бути отримані вже до наступного візиту президента ЯНУКОВИЧА до Брюсселя. Такий візит матиме сенс лише у тому випадку, якщо в Україні буде досягнуто відчутного прогресу», - додали євродепутати.

Обидва європарламентарі вважають необхідним та важливим для обох сторін якомога скоріше завершити переговори щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Але, на їхню думку, європейська перспектива має бути пов’язана з позитивним розвитком в Україні демократії та верховенства права.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році. Відповідно до рішення суду, протягом трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Окрім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збиток, завданий НАК "Нафтогаз України", у розмірі 1,516 млрд. грн.