Янукович хоче, щоб між Україною і Росією було більше авіарейсів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що важливим напрямком співробітництва України та Російської Федерації є розвиток і налагодження авіасполучення.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив на Другому Українсько-Російському міжрегіональному економічному форумі в Донецьку.

Глава держави підкреслив, що останнім часом збільшується кількість авіарейсів між Україною та Росією, зокрема між столицями двох країн.

«З кожним роком ми перевозитимемо пасажирів усе більше й більше. Водночас нам треба весь час цю співпрацю вдосконалювати. Відкриття нових авіамаршрутів має перспективу в плані розвитку міжрегіонального співробітництва», - зазначив глава Української держави.