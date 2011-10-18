Литвин: Янукович упертий, іншого він сказати не міг

Президент Віктор Янукович вчинив правильно, повідомивши про можливість відкладення підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Володимир Литвин в ефірі 5 каналу, коментуючи заяву президента про готовність Києва відкласти підписання угоди.

"Президент, як мені бачиться, він іншого і не міг сказати. Оскільки, будь-яка дія буде сприйнята як те, що можна диктувати умови. Буде свідченням того, що сьогодні немає мінімальної залежності судової влади, що все абсолютно кероване з одного кабінету", - вважає Литвин.

"Я думаю, і про це я говорив, що оце публічне намагання примусити Україну, в особі керівництва, до поступок, оця публічність вона спрацювала з точністю до навпаки", - додав він.

При цьому спікер парламенту зазначив, що "сьогодні є запит в українському суспільстві на сильну руку, на концентрацію влади".

"Виникає спокуса складні питання вирішити, поклавши відповідальність на одну людину, але водночас, я би пропонував дивитися на цю проблему дещо інакше, відбувається і процес концентрації відповідальності", - заявив Литвин.

"У президента Януковича, як і у всіх інших президентів, є радники, які висловлюють свої оцінки і позиції. Разом з тим, мені здається, що він є людиною яка може продемонструвати упертість. І те, що відбувається з боку європейської спільноти наштовхнулось якраз на отаку вперту позицію", - підсумував він.

Коментуючи скасування візиту Януковича в Брюссель, Литвин сказав: "Сьогодні, очевидно, є необхідність взяти паузу... Вони якраз і запропонували цю паузу, судячи з офіційних повідомлень. І просто осмислити те, що відбулося і те, що необхідно зробити. Не варто драматизувати зараз цю ситуацію".

Українська правда