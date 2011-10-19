Питання Тимошенко – це не питання поваги до України

Європейський Союз вважає, що питання про притягнення колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до кримінальної відповідальності не є питанням поваги чи неповаги до керівництва України.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив високопоставлений дипломат ЄС, коментуючи заяву Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА західним ЗМІ.

“Для нас це не питання поваги до українського керівництва, це проблема функціонування юстиції, здіснення чесного, незалежного, прозорого судового процесу за міжнародними стандартами”, - сказав він.

Він наголосив, що ЄС і надалі готовий продовжувати переговори з Україною на технічному рівні щодо укладення угоди про асоціацію, і наступний раунд таких переговорів відбудеться наступного тижня в Києві.

“Україна – дуже важливий партнер для нас, однак фундаментальні принципи повинні поважатися”, - підкреслив дипломат.

Саме цим він пояснив рішення ЄС відкласти візит В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя до більш сприятливих часів.

“Про що ми могли б говорити зараз? Тільки ще і ще раз нагадувати про те, що вже було сказано публічно щодо демократії, верховенства права та чесного судового процесу?”, - запитав дипломат.

При цьому, за його словами, головною метою зустрічей з В.ЯНУКОВИЧЕМ було вирішити основні проблемні питання, які ще залишилися в рамках переговорів про угоду про асоціацію з Україною.

Як повідомляв УНІАН, учора президенти Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ та Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ разом з Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Кетрін ЕШТОН вирішили відкласти візит В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя до “більш сприятливих часів”.