Попов обіцяє, що проїзд у метро не подорожчає

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що у міської влади багато планів щодо розвитку метрополітену, але реалізовуватимуться вони не за рахунок подорожчання проїзду для киян.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

За словами О.ПОПОВА, розвиток метрополітену – одне з найбільш пріоритетних завдань, які перед собою поставила міська влада, і воно потребує системного та комплексного підходу.

Він зазначив, що вже фактично розпочато будівництво четвертої гілки метро (у напрямку Троєщини), завершуються роботи із введення в експлуатацію станції «Виставковий центр». Наступного року міська влада планує здати ще дві станції у напрямку масиву Теремки.

О.ПОПОВ нагадав, що підписано меморандум про співпрацю із Крюківським вагонобудівним заводом щодо реконструкції рухомого складу метрополітену. Розглядається питання будівництва наземного метро. Саме із метою ознайомлення так званого «легкого метро» голова КМДА відвідав минулого тижня Дубаї.

«У нас дуже багато планів щодо розвитку метро. Зазначу: їхня реалізація не відбуватиметься за рахунок киян. Запевняю вас, найближчим часом подорожчання проїзду не буде», – наголосив О.ПОПОВ.