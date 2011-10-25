Презентація інформкампанії до Євро-2012 "Червона Картка"

У четвер, 27 жовтня, о 16:00 в залі готелю «Рів’єра» в рамках Національного соціального проекту до Євро-2012 «Давай разом» відбудеться презентація інформаційної кампанії "Червона Картка".

Інформаційна кампанія "Червона Картка" спрямована на привернення уваги молоді до проблем нетолерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей, а також до запобігання інфікуванню ВІЛ, протидії насильству, сексуальній експлуатації, до питань гендерної нерівності в суспільстві.

Відомі українські зірки показують червону картку головним проблемам молоді та закликають разом їх подолати!

Учасниками презентації будуть:

Равіль САФІУЛЛІН - голова Державної служби молоді та спорту України.

Юкіе МОКУО - голова Представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, в.о. координатора системи ООН в Україні.

Андрій ШЕВЧЕНКО - футболіст, герой кампанії.

ГАЙТАНА - співачка, героїня кампанії.

Василь ВІРАСТЮК - атлет, герой кампанії.

Ведучий заходу: Петро МАГА.

Місце проведення: Київ, вул. Сагайдачного, 15, зала готелю «Рів’єра», 7-й поверх.

Акредитація за тел.: 289-95-05.

*** Національний соціальний проект до Євро-2012 "Давай разом!" передбачає проведення у всіх регіонах України соціально-інформаційної кампанії "Червона картка", організацію та проведення дитячих та молодіжних турнірів з футболу" Чесна гра", а також заходів з організації змістовного дозвілля дітей та молоді "Другий тайм".

Проект реалізовується Державною службою молоді та спорту спільно з Представництвом ООН в Україні, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Об'єднаною програмою ООН з питань ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС), Фондом народонаселення ООН, Проектом ООН "Молоді футбольні волонтери", Координатором проектів ОБСЄ в Україні, Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), Міжнародним жіночим правозахисним центром "Ла Страда - Україна" та іншими організаціями.