На суді у Луценка прокурор пересварився з адвокатами

Захисники екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА у черговий раз зірвали засідання у кримінальній справі, не з’явившись сьогодні до суду.

Про це заявив прокурор Дмитро ЛОБАНЬ, коментуючи перебіг розгляду кримінальної справи стосовно Ю.ЛУЦЕНКА у Печерському районному суді Києва, повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури.

Як заявив державний обвинувач, «згідно з вимогами ст. 289 Кримінально-процесуального кодексу України, коли в процесі присутній хоча б один прокурор – судове засідання може відбуватися без перешкод. Коли відсутні кілька адвокатів, та їх підзахисні заперечують проти продовження судового процесу – суддя вимушений оголосити перерву та перенести засідання на інший день».

«Тобто, ми бачимо, що захисники у черговий раз зірвали судове засідання. У цьому випадку чинним законом передбачається заміна таких захисників», - заявив прокурор.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва сьогодні відклав розгляд справи Ю.ЛУЦЕНКА через відсутність у залі двох адвокатів, які зайняті в інших судових процесах і про що заздалегідь попереджали суд.

У свою чергу обвинувачення попросила суд вжити щодо адвокатів дисциплінарних заходів.

У відповідь сторона захисту звернула увагу на те, що тоді так само необхідно вжити дисциплінарних заходів щодо прокурора Віктора КЛИМЕНКА, який сьогодні з невідомих причин не з’явився на судове засідання та заздалегідь не попередив суд про свою відсутність.

Судове засідання перенесено на 26 жовтня.