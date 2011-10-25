Кириленко підозрює, що Азаров у Санкт-Петербурзі підписав чисті бланки

Партія «За Україну!» вимагає негайно оприлюднити угоду про зону вільної торгівлі у рамках СНД, підписану прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ 18 жовтня у Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «За Україну!», про це заявив лідер партії В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він повідомив, що направив депутатський запит на ім’я М.АЗАРОВА з вимогою негайно надати текст угоди.

«Минув тиждень з моменту підписання угоди про зону вільної торгівлі СНД. І за цей час ні Комітет закордонних справ Верховної Ради, ні експерти, ні економісти не бачили текст угоди, - зазначив В.КИРИЛЕНКО. - Складається враження, що АЗАРОВ підписав чисті бланки, на яких зараз від імені України пишеться якийсь документ».

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що, підписуючи такий важливий документ, уряд не провів жодного експертного чи громадського обговорення цієї угоди.

«АЗАРОВ і компанія весь час говорять про те, яке це буде благо для України. Але я їм хочу нагадати, що безкоштовний сир буває лише у мишоловці, тим більше, якщо цей сир кремлівський», - сказав лідер партії.

«На моє переконання, приховування тексту угоди про створення зони вільної торгівлі СНД від українців свідчить, що влада в черговий раз пішла на здачу національних інтересів», - переконаний В.КИРИЛЕНКО.