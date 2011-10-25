Донька Тимошенко розлучається із Шоном Карром?

Донька екс-прем`єрки Юлії Тимошенко Євгенія більше не живе з британським рокером Шоном Карром.

Як стало відомо ТСН.Особливез власних джерел, Женя збирається з ним розлучитися.

Сам Шон зараз перебуває на батьківщині - у Великій Британії, він готується до свого концертного турне, що розпочинається 29 жовтня, і повертатися в Україну поки не збирається.

1 жовтня подружжя мало святкувати своє цинкове весілля.

Побралися Євгенія і Шон шість років тому. Останній раз у Києві їх разом бачили 24 серпня, коли Шон приїхав на мотоциклі під СІЗО підтримати ув`язнену тещу.