Турчинов і Власенко дадуть прес-конференцію

В офісі «Батьківщини»

Сьогодні о 13.00 відбудеться прес-конференція першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра ТУРЧИНОВА і захисника екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергія ВЛАСЕНКА. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини». Прес-конференція відбудеться за адресою: вул. Турівська, 13. Акредитація журналістів за телефоном: 067-230-63-93.

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