Турчинов і Власенко дадуть прес-конференцію
10:27, 26 жовтня 2011Політика
2383 0
В офісі «Батьківщини»
Сьогодні о 13.00 відбудеться прес-конференція першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра ТУРЧИНОВА і захисника екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергія ВЛАСЕНКА.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».
Прес-конференція відбудеться за адресою: вул. Турівська, 13.
Акредитація журналістів за телефоном: 067-230-63-93.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter