Тимошенко отримає підтримку з Москви

27 жовтня гендерна (жіноча) фракція російської партії «Яблуко» за підтримки жіночих організацій проведе пікет на підтримку екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, акція почнеться біля Посольства України в Російській Федерації о 12.30 мск.

Учасниці пікету триматимуть у руках плакати з написами двома мовами - українською і російською - «Свободу!», «Ні політичним репресіям в Україні!», «Свободу Юлії Тимошенко!».

За словами голови фракції Галини МИХАЛЬОВОЇ, вирок Ю.ТИМОШЕНКО практично закриває для України можливість інтеграції з Європою.

«Немає сумнівів, що вирок ТИМОШЕНКО за сумнівними звинуваченнями в перевищенні службових повноважень прем`єр-міністра під час переговорів щодо газового контракту в Москві є політично мотивованим. Саме тому наша фракція виступає із засудженням політики Віктора ЯНУКОВИЧА й вимагає негайного звільнення ТИМОШЕНКО», - сказала Г.МИХАЛЬОВА.