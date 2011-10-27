Горіло СІЗО, де сидить Тимошенко
11:31, 27 жовтня 2011Політика
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Розслідують самі
У Києві вночі горіло Лук’янівське СІЗО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Києві, інформація про пожежу в Київському слідчому ізоляторі по вул. Дегтярівській,13, Шевченківського району столиці надійшло 27 жовтня о 02.58.
За попередньою інформацією, пожежа виникла в підсобному приміщенні. Жертв та постраждалих немає.
До розслідування факту пожежі представники Головного управління МНС України в м. Києві не залучались.
Пожежу ліквідовано о 03.44 одним відділенням пожежно-рятувальних підрозділів ГУ МНС в Києві.
Як повідомлялося, в Лук`янівському СІЗО під арештом перебувають, зокрема, екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.
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