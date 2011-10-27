Комуністи пікетують Добкіна

У Харкові активісти обласної організації Комуністичної партії України пікетують облдержадміністрацію з вимогою скасування пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі Свободи зібралося близько 50 громадян, які тримають символіку КПУ, а також транспаранти із написами: «Руки прочь от пенсий и льгот», «Трудящимся - достойную жизнь», «Цены и тарифы – под контроль государства», «Нет росту цен и тарифов», «Кожен має право на достойний життєвий рівень».

Пікетувальники вимагають не підвищувати пенсійний вік, не зменшувати пенсії, пільги та прожитковий мінімум, належним чином фінансувати лікування та харчування дітей.

Народний депутат України, секретар парламентського Комітету з питань бюджету, перший секретар Харківського обласного комітету КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА наголосила, що комуністи також вимагають відхилити Трудовий та Житловий кодекси, проекти яких сьогодні готуються.

Вона підкреслила, що кожен депутат несе особисту відповідальність за ситуацію в державі, та закликала народних обранців діяти за законом.