Опозиція хоче, щоб Азаров відчитався за газові переговори з Росією

Партія «За Україну!» вимагає звіту уряду щодо газових переговорів з Росією.

Про це заявив лідер партії, народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі цієї політичної сили.

«Ми вимагаємо звіту прем’єр-міністра АЗАРОВА щодо газових перемовин з Росією. У вівторок засідання Верховної Ради має початися саме із доповіді цих чиновників», - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.

Політик переконаний, що Україна має почути чіткі відповіді щодо переговорного процесу із Російською Федерацією відносно поставок природного газу до України в 2012 році.

«Відбулося уже декілька раундів перемовин на цю тему різного рівня, але від урядовців українське суспільство чує лише відповіді типу: «Всьо харашо прекрасная Маркіза», - зазначив він. – Але ми добре пам’ятаємо фінал цієї пісеньки».

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що тривають підкилимні перемовини, в результаті яких Україна може одного дня довідатися, що у неї немає газотранспортної системи.

1 листопада, на переконання В.КИРИЛЕНКА, урядовці мають чітко дати відповіді і щодо ГТС, і щодо деталей майбутніх газових контрактів з Росією.

«Я також хочу нагадати урядовцям, що 6 лютого 2007 році Верховна Рада внесла зміни до Закону України "Про трубопровідний транспорт" щодо підприємств магістрального трубопровідного транспорту, згідно з якими реорганізація (злиття, приєднання, ділення, перетворення) державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту, а також їх приватизація забороняються», - сказав він.