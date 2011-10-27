Київ просить з держбюджету два з половиною мільярди

Київська державна міська адміністрація передала на узгодження до Міністерства фінансів свої пропозиції щодо розподілу 4,6 млрд. грн. субвенцій, передбачених для виконання функцій столиці в проекті державного бюджету на 2012 рік. Про це повідомляє журнал Weekly.UA.

Згідно з переліком витрат, який є у видання, велику частину коштів, що виділяються, місцева влада пропонує спрямувати на розвиток дорожнього і комунального господарства – 2,5 млрд. грн.

Зокрема, найбільше - 900 млн. грн. - планується витратити на продовження будівництва Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену. У 2012 р., згідно із планами КМДА, вестиметься будівництво ділянки від станції «Виставковий центр» до Одеської площі.

На будівництво об`єктів водопровідно-каналізаційного господарства в планах КМДА передбачено витратити 408,5 млн. грн державних коштів. Значні суми планується спрямувати на дороги: лише будівництво магістралі від Подільського мостового переходу до проспекту Ватутіна і прилеглої транспортної розв`язки забере майже 400 млн. грн.

Другий за обсягом фінансування рядок займає будівництво і реконструкція об`єктів соціально-культурної сфери – на ці цілі планується витрати 1,5 млрд. субвенцій. Найбільша сума в рамках цієї статті буде спрямована на підтримку програми «Доступне житло» - 247,2 млн. грн. Також буде профінансовано будівництво і реконструкція шкіл, медичних закладів.

Ще 584,3 млн. грн. КМДА має намір витратити на впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій. КМДА планує витратити 120 млн. грн. на ремонт сходових майданчиків і освітлення, 160 млн. грн. – на асфальтування прибудинкових територій і міжквартальних проїздів. А на реконструкцію і установлення ліфтів передбачено 170 млн. грн.