Табачник хоче закривати школи, бо «від мораторіїв діти не народжуються»

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК вважає недоцільним встановлювати мораторій на закриття шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив, виступаючи перед учасниками третього Всеукраїнського з’їзду працівників освіти.

«Від будь-яких мораторіїв на закриття шкіл діти не народжуються», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, Міносвіти вважає, що завдяки закриттю шкіл з малою кількістю учнів і переведення їх до шкіл з великою кількістю дітей та вчителів, діти здобудуть освіту на належному рівні.

«Враховуючи політичний наступ «фронтовиків змін» на практично безлюдні села під гаслом захисту шкіл, повинен підкреслити, що на прапорі міністерства було і залишається лише одне гасло – якість освіти», - підкреслив міністр.

Також Д.ТАБАЧНИК наголосив, що на даний час в Україні у 605-ти школах навчається менше десяти учнів, але вони не закриваються без рішення територіальної громади чи районної ради.

Крім того, Д.ТАБАЧНИК підкреслив, що за даними демографів кількість школярів до 2018 року в Україні залишатиметься на нинішньому рівні, а потім упродовж п’яти років кількість учнів зростатиме, але після 2024 року – знову зменшуватиметься.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв запровадити мораторій на закриття російськомовних шкіл у Західній Україні, а україномовних - на сході країни.

«Дійсно, динаміка така, що на заході намагаються закрити російськомовні школи, а на сході - україномовні. Це, безумовно, порушення прав людей: Це, безумовно, треба припинити. Я найближчим часом це питання розгляну, можливо, навіть сьогодні-завтра, і я оголошу мораторій на закриття на заході російськомовних шкіл, а на сході - україномовних. Це - обов`язково ", - заявив Президент.