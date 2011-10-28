Суд задовольнив клопотання ГПУ щодо справ співучасників Тимошенко

Сьогодні Шевченківський районний суд м. Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про поновлення строків на касаційне оскарження постанов цього ж суду про закриття кримінальних справ стосовно кількох співучасників колишнього президента корпорації «Єдині енергетична системи України» Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, після набрання законної сили зазначеного рішення кримінальна справа разом з касаційними скаргами Генеральної прокуратури буде направлена до Вищого спеціалізованого суду розгляду кримінальних та цивільних справ для розгляду по суті.

Як повідомлялося раніше, 20 жовтня 2011 року Генеральна прокуратура України скасовала незаконну постанову про закриття кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактами розкрадання бюджетних коштів на суму понад 25 млн. грн. та ухилення від сплати податків на суму понад 20 млн. грн. шляхом запровадження злочинної фінансової схеми щодо розрахунків за природний газ корпорацією «Єдині енергетичні системи України» та приховування від оподаткування доходів від діяльності її офшорної компанії Somolli Enterprises Limited.

У Генпрокуратурі наполягають, що Верховний суд України у 2005 році рішення про закриття кримінальних справ по суті не розглядав, у задоволені клопотань захисника Віктора ШВЕЦЯ в інтересах Ю.ТИМОШЕНКО та інших було відмовлено.

Довідка УНІАН. Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із РФ у 2009 році.

13 жовтня стало відомо, що СБУ порушила щодо Ю.ТИМОШЕНКО ще одну кримінальну справу - за перекладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.