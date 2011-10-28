Табачник присягається, що виконає свою обіцянку студентам КПІ

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що виконає обіцянку, надану студентам Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», щодо кандидатури на посаду ректора цього вишу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ТАБАЧНИК заявив сьогодні під час прес-конференції.

Відповідаючи на запитання журналістів, що означає усна домовленість, про яку повідомляють ЗМІ, зі студентами КПІ, і коли вона буде оформлена документально, Д.ТАБАЧНИК сказав: «Я не розумію вашого питання. У мене була зустріч з головою профкому викладацького і студентського. Я їм пояснив норми і процедури закону».

Коментуючи, чи буде призначено Михайла ЗГУРОВСЬКОГО в. о. ректора КПІ, Д.ТАБАЧНИК наголосив: «На живе місце ніхто не призначає. Розмова буде іти тільки після того, як завершиться юридичний термін контракту і в цьому вищому навчальному закладі, і в будь-якому іншому. На живе місце не обирають ні директора заводу, ні директора фабрики, ні керівника навчального закладу».

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня майже 5 тисяч студентів КПІ прийшли до будівлі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту. Вони вимагали зустрічі з міністром Д.ТАБАЧНИКОМ, однак той так до них і не вийшов.

Акція була викликана тим, що вже півтора місяця студентський і трудовий колектив КПІ не можуть отримати офіційної відповіді від Міністерства освіти, коли буде оголошено конкурс на заміщення посади ректора КПІ і хто очолить вуз з 1 листопада, коли закінчиться каденція діючого ректора.

Студенти КПІ раніше заявляли, що Д.ТАБАЧНИК збирається «захопити КПІ», тому що конкурс на посаду ректора досі не оголошено, хоча термін повноважень діючого ректора закінчується 1 листопада, а на попередніх виборах ректора, 7 років тому, конкурс було оголошено ще 28 вересня.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що увечері 27 жовтня відбулася зустріч представників студентства з Д.ТАБАЧНИКОМ. Завершилась зустріч «усною угодою про перемир`я». Міністр пообіцяв, що 2 листопада на період до майбутніх виборів призначить виконуючим обов`язки ректора Національного технічного університету України «КПІ» М.ЗГУРОВСЬКОГО.