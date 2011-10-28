Янукович збирається до Азарова на серйозну розмову

Президент України Віктор Янукович у наступну середу, 2 листопада, візьме участь у засіданні Кабінету міністрів.

Як повідомило ZN.UAджерело в уряді, в роботі секретаріату Кабінету міністрів відчувається «високий градус напруження», оскільки сьогодні стало відомо про намір президента взяти участь у засіданні Кабміну 2 листопада.

Джерело в адміністрації президента підтвердило ZN.UA, що, дійсно, на майбутню середу заплановано розширене засідання Кабінету міністрів і комітету з реформ під керівництвом В. Януковича.

За словами співрозмовника ZN.UA, розмова буде «серйозною, жорсткою і грунтовною. Не виключені кадрові рішення».

Зокрема, в зоні ризику опинилися: міністр освіти Дмитро Табачник, міністр оборони Михайло Єжель, міністр культури Михайло Кулиняк та міністр охорони здоров`я Олександр Аніщенко.

Крім того, як повідомило джерело, втратити посаду може міністр фінансів Федір Ярошенко, перевірка діяльності якого триває вже другий місяць.

За інформацією ZN.UA, в ході останнього засідання комітету з реформ глава адміністрації президента Сергій Льовочкін розкритикував присутніх за те, що виконавчою владою виконується не більше 30% розпоряджень президента і реалізовується приблизно така ж частина ініціатив. При цьому С. Льовочкін підкреслив, що саме В. Янукович, як глава держави, повинен формувати порядок денний для країни.