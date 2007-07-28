Борис Тарасюк занепокоєний виборчими правами українців за кордоном

Голова Народного Руху України Борис ТАРАСЮК вважає, що для громадян, які перебувають за кордоном, штучно створили перешкоди для голосування на дострокових парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні він заявив на прес-конференції в Тернополі.

На думку Б.ТАРАСЮКА, “антидержавні сили змінами до законодавства унеможливили реалізувати своє конституційне право на участь у виборах всім тим, хто це бажає зробити”.

За його словами, від тих людей, які тимчасово перебувають за кордоном, вимагають, щоб вони повернулися до України. “Тим самим їм створюють перешкоди, щоб вони проголосували на тих виборчих дільницях, які будуть розгорнуті в закордонних установах України”, — сказав лідер НРУ.

При цьому Б.ТАРАСЮК зауважив, що на попередніх президентських і парламентських виборів усі українці, які перебували за кордоном, і бажали проголосувати, мали таку можливість.

“Тепер таку можливість ускладнили тим, що прикордонники подаватимуть списки тих людей, які виїхали і не повернулися через три дні до України. Тобто ті, скажімо, тернополяни, які виїдуть і за три дні не повернуться, фактично будуть позбавлені права голосу”, - повідомив Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2007 року ВР внесла зміни до закону про вибори народних депутатів.

Змінами, зокрема, передбачено, що органи державної прикордонної служби за три дні до дня виборів подають до окружних виборчих комісій відомості про осіб, які зареєстровані у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, фактично перетнули державний кордон і на момент подання відомостей відсутні дані про їх повернення на територію України.