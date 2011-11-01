Арбузов домовився платити за газ рублями

Нацбанку України домовився з керівництвом Мінфіну Росії, Центральним банком Росії та "Газпромом" про здійснення розрахунків за газ в рублях.

Про це повідомляє офіційний сайт НБУ.

26 жовтня 2011 року під час офіційного візиту української делегації до Російської Федерації відбулася робоча зустріч глави НБУ Сергія Арбузова з виконуючим обов’язки міністра фінансів Росії Антоном Сілуановим, керівництвом Центрального банку Росії та "Газпрому".

У ході зустрічі сторони домовились про можливість здійснення розрахунків за спожитий Україною газ, у тому числі в рублях.

"Досягнуті домовленості надають для української сторони можливість маневру під час проведення платежів з оплати товарів імпорту, зокрема природного газу, а також дозволять уникати коливань на валютному ринку в разі проведення платежів із суб’єктами Російської Федерації", - заявили в прес-службі НБУ.

Українська правда