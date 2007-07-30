Тимошенко замахнулася на два референдуми

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що для прийняття нової редакції Конституції не потрібно її затвердження в парламенті.

Про це вона заявила в неділю в ефірі телеканалу “Інтер".

На її переконання, прийняти нову Конституцію можна іншим шляхом. "Політики вже вичерпали свій резерв і показали свою повну нездатність творити Конституцію для країни і для людей. Тому ми підемо абсолютно іншою стратегічною дорогою", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Перше – ми проведемо референдум щодо визначення концепції, якою має бути Конституція. Такий референдум, я впевнена, повинен іти разом з достроковими виборами", - повідомила лідер БЮТ.

Потім, за її словами, “потрібно звернутися до людей, які є фахівцями конституційного права, і на базі тих завдань, які видав народ, створити нову редакцію Конституцію". "Політиків на пушечний постріл до цього не підпускати, тому що знову всю справу зіпсують", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Як тільки конституціоналісти народять збалансований, гармонійний, високопрофесійний документ – нову редакцію Конституції України – потрібно її в цілому ставити на референдум, зі всенародним обговоренням, підключенням до цього всіх академічних закладів", - вважає лідер БЮТ.

"Якщо в цілому нова редакція Конституції буде проголосована на референдумі, вона не потребує голосування 300 голосами в залі", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.