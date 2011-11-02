Янукович: пільги чорнобильців скорочуватися не будуть - їх підвищать

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що ніхто скорочувати пільги чорнобильцям не збирається, навпаки вони будуть підвищені наступного року на 25%

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

В.ЯНУКОВИЧ зробив зауваження урядовцям та особисто прем’єр-міністрові Миколі АЗАРОВУ, що вони не розповідають людям правду з приводу справжньої політики щодо соціального захисту громадян.

«Ми повинні казати людям правду, що за останні роки було прийнято багато популістських законів, які не були підкріплені коштами», - сказав Президент, нагадавши, що для забезпечення всіх законів про пільги «потрібно 5 бюджетів країни».

Водночас він закликав розповідати людям, що пільги скорочуватись не будуть, а будуть вдосконалюватись для того, щоб підвищити захист людей. «Це наша політика», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він порадив не чекати поки люди приходитимуть під стіни парламенту ламати паркани, а говорити з ними про це постійно. Зокрема він наголосив, що якщо прийнято рішення підвищити чорнобильцям у наступному році рівень захисту на 25%, про це треба говорити. «Я бачу, що ріст економіки є, але соціальний захист іде випереджуючими темпами», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.