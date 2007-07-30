Мороз відступати не збирається

Правомочність засідань парламенту передбачена Конституцією і законами України.

На цьому акцентує голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ, повідомили УНІАН у прес-службі Соцпартії.

«Закриваючи сесію, я, пославшись на волю депутатів, сказав, що ми проведемо позачергову сесію - виходячи з необхідності вирішення ряду питань», - зазначив О.МОРОЗ.

За його словами, «серед них, я назвав би необхідність реагування на рішення КС від 9 липня 2007 року, що стосується соціальних гарантій і, у зв`язку з цим, перегляду бюджету. Крім того, я наполягатиму на розгляді проекту змін до Конституції, який необхідно направити в КС для попередньої оцінки. Вони роздані депутатам ще на минулій сесії ВР. До речі, в цих проектах є положення, що стосуються обмеження депутатської недоторканності».

«Але ми не займаємося політичною «тріскотнею» з цього приводу, не повторюємо слово в слово давнішні пропозиції Леоніда КУЧМИ, а робимо конкретні кроки. Проголосуйте за ці зміни в Основний Закон і перестаньте займатися демагогією», - зазначив О.МОРОЗ, додавши: «Подивіться, боротьбу за відміну недоторканності і пільг ведуть ті, хто багато разів був депутатом, але жодного разу не порушував питання про обмеження! Зокрема, і Президент, який так завзято бореться з недоторканністю, але забуває про те, що він є суб`єктом законодавчої ініціативи, і йому досить було тільки внести до парламенту проект закону про внесення змін до Конституції».

Як повідомляв УНІАН, 28 липня прес-служба Верховної Ради України повідомила, що 27 липня голова Верховної Ради України п`ятого скликання О.МОРОЗ на вимогу 179 народних депутатів видав розпорядження про скликання 31 липня позачергової сесії Верховної Ради України п`ятого скликання.