Луценко видасть посібник для мітингувальників

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій Луценко завершив перший етап промоційного туру блоку демократичних сил.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», останній мітинг за участі Ю.ЛУЦЕНКА відбувся в місті Коломия на Івано-Франківщині.

Одразу після завершення туру Ю.ЛУЦЕНКО поділився враженнями від поїздок на сторінках власного блогу.

Підсумовуючи свою поїздку західноукраїнськими регіонами, Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що Україна отримала черговий шанс “збудувати міцний український дім на готовому фундаменті національних цінностей”. "Саме для того я з січня об`їздив всю Україну", - сказав він.

Порушуючи теми, які цікавлять людей найбільше, він розповів про відносини блоку демократичних сил з Блоком Юлії Тимошенко, заявивши що в "тут немає жодних проблем" і БЮТ - основний ідеологічний партнер “Нашої України – Народної самооборони”.

Ю.ЛУЦЕНКО також пожартував, що коли в нього буде вільна хвилина, він поділиться набутим у турі досвідом і видасть посібник для мітингувальників, де опише всі подробиці цієї нелегкої справи.

У рамках всеукраїнського туру Ю.ЛУЦЕНКО вже відвідав Тернопільщину, Рівненську область, Волинь та Прикарпаття.

У вівторок, 31 липня, лідер “Нашої України – Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО продовжить всеукраїнський тур і відвідає Хмельницьку область.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», о 14.00 відбудеться прес-конференція Ю.ЛУЦЕНКА для місцевих ЗМІ в приміщенні Хмельницької на ОДТРК „Поділля-Центр” (вул. Володимирська, 92).

О 18.00 відбудеться мітинг в м. Ярмолинці (пл. 600-річчя Ярмолинець), а о 20.00 – у м. Кам’янець-Подільський (Майдан Відродження, 1).

У середу, 1 серпня, Ю.ЛУЦЕНКО перебуватиме на Вінниччині. О 13.00 відбудеться прес-конференція у Вінницькому прес-клубі (готель «Поділля»).

О 18.00 мітинг за участю Ю.ЛУЦЕНКА відбудеться у м. Могилів-Подільський (пл. Шевченка), а о 20.00 – у м. Жмеринка (Центральна площа).