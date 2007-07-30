Мороз пригадав Симоненку 94 рік

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ відзначає, що СПУ не планує створювати блок з Комуністичною партією України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, про це О.МОРОЗ заявив журналістам.

«З приводу створення лівого блоку соціалісти порушували питання ще в 1994-му році, але тоді ми підтримані не були, а комуністи розраховували на підтримку тільки свого електорату. Говорили, що хочуть перевірити рівень довіри до партії і перевіряли його всі ці роки. Тому питання про блокування з комуністами сьогодні не стоїть, і створення лівого блоку навряд чи можливе», - сказав лідер СПУ.

У той же час О.МОРОЗ зазначив, що створювати блок з Партією регіонів СПУ не може з ідеологічних міркувань.

«Що стосується Партії регіонів, то двері для створення спільного блоку відкриті, і лідер Партії регіонів про це не раз говорив. Але ми виходимо з того, що ідеологія соціалістів істотно відрізняється від ідеології Партії регіонів», - підкреслив О.МОРОЗ.

Лідер СПУ додав, що «якщо говорити про ідеологію, то, наприклад, мало ідеологічних відмінностей між Партією регіонів і БЮТ або «Нашою Україною». Різниця в тому, що Партію регіонів підтримують крупні промисловці, які працюють на економіку, на створення робочих місць, а БЮТ і «Наша Україна» спираються здебільшого на бізнес спекулятивний».