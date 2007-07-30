Чечетов: до нас ідуть як до Смольного

Не виключено, що сьогодні о 14 годині на засіданні президії політради Партії регіонів буде розглянуто питання участі фракції в позачерговій сесії Верховної Ради України.

Про це повідомив в інтерв’ю УНІАН заступник голови депутатської фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.

Він зазначив, що на президії передбачається обговорення питання підготовки з’їзду партії, “але не виключено, що буде обговорено питання і щодо участі в позачергової сесії”. В той же час він підкреслив, що на сьогодні ніякого рішення з даного питання не приймалося.

Відповідаючи на запитання, чи проводяться зараз консультації між керівництвом Партії регіонів, КПУ та СПУ, М.ЧЕЧЕТОВ зазначив: “до нас ідуть як до Смольного, весь час є якісь зустрічі, консультації, оскільки всі усвідомлюють, яка є політична вага Партії регіонів України”.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня голова Верховної Ради України п`ятого скликання Олександр МОРОЗ на вимогу 179 народних депутатів видав розпорядження про скликання 31 липня позачергової сесії Верховної Ради України п`ятого скликання.