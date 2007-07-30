Після виборів Тимошенко бачить один єдиний вихід

Блок Юлії Тимошенко у новому складі парламенту створюватиме коаліцію з “Нашою Україною”, навіть якщо отримає 226 депутатських мандатів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявила лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО у ефірі телеканалу “Інтер”.

За її словами, БЮТ розглядає три варіанти розвитку подій у новообраному парламенті. Перший варіант, зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, це коли БЮТ буде самодостатнім і у нього вистачить голосів для того, щоб проводити кадрові призначення і стратегію розвитку країни. Однак вона додала, що «в цьому варіанті ми будемо все одно створювати коаліцію з «Нашою Україною».

Другий варіант, за словами лідера БЮТ, коли спільно "Наша Україна" і БЮТ отримають більшість місць у ВР і швидко сформують коаліцію. Ю.ТИМОШЕНКО висловила впевненість, що така коаліція працюватиме ефективно та якісно.

Третім варіантом, за її словами, є програш демократичних сил на дострокових виборах. “Якщо демократичні сили не наберуть більшості, тоді наша політична сила буде в опозиції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона зазначила, що «коаліції з Партією регіонів у нашої політичної сили в новому парламенті не буде, тому що я не вбачаю можливим такий розвиток держави, коли коаліції творяться з мафією».

«Мафію потрібно видаляти з політики, а не створювати з нею коаліції», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.