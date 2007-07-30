Тільки не смійтеся: хтось розраховує узяти більше 5%
13:22, 30 липня 2007Політика
2186
Якщо зважиться на рішучі дії
|Станіслав НІКОЛАЄНКО
Про це УНІАН повідомили в прес-службі СПУ.
Як говориться в повідомленні: «Спілкуючись з місцевими жителями Криму, Херсонської області під час відпустки, С.НІКОЛАЄНКО прийшов до висновку, що СПУ здатна набрати більше 5% голосів, у разі проведення позачергових виборів».
«Громадяни сприймають і підтримують соціалістичні ідеї у реформуванні освіти, системи внутрішніх справ, в політиці», - зазначає прес-служба Соцпартії і додає: «Виборці вимагають від керівництва партії більш рішучих дій і жорсткої позиції у політичній ситуації, що склалася».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter