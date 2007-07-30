Тільки не смійтеся: хтось розраховує узяти більше 5%

Представник Соцпартії Станіслав НІКОЛАЄНКО вважає, що СПУ подолає 5-відсотковий бар’єр на виборах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СПУ.

Як говориться в повідомленні: «Спілкуючись з місцевими жителями Криму, Херсонської області під час відпустки, С.НІКОЛАЄНКО прийшов до висновку, що СПУ здатна набрати більше 5% голосів, у разі проведення позачергових виборів».

«Громадяни сприймають і підтримують соціалістичні ідеї у реформуванні освіти, системи внутрішніх справ, в політиці», - зазначає прес-служба Соцпартії і додає: «Виборці вимагають від керівництва партії більш рішучих дій і жорсткої позиції у політичній ситуації, що склалася».