Регіонали зірвали плани Мороза

Фракція Партії регіонів завтра не братиме участь в позачерговій сесії, і вона не відбудеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам заступник керівника фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ:

За його словами, сьогодні на президії політради Партії регіонів ухвалене рішення «про недоцільність проводити завтра засідання Верховної Ради і його не буде».

Водночас М.ЧЕЧЕТОВ підкреслив, що у разі потреби ухвалення рішень і розгляду на сесії Верховної Ради життєво необхідних для країни питань – позачергове засідання сесії може бути проведене в інший час.

За його словами, в такій ситуації фракція Партії регіонів може взяти участь у позачерговій сесії.

М.ЧЕЧЕТОВ підкреслив, що на президії політради Партії регіонів підкреслювалося, що «ніяких принципових розбіжностей з нашими політичними партнерами – КПУ і СПУ – на сьогоднішній день немає і, сподіваюся, не буде».

На кілька разів уточнюючі запитання, чи узгоджене таке рішення з головою ВР Олександром МОРОЗОМ, М.ЧЕЧЕТОВ прямо не відповів, але заявив, що завтра засідання позачергової сесії не буде, і знову повторив свою тезу про те, що немає ніяких принципових розбіжностей з СПУ і КПУ.