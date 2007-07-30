Есдеки та люди Кінаха підуть у прийми до ПР?

Віце-прем’єр-міністр України, член політради Партії регіонів Володимир РИБАК не виключає можливості включення у виборчий список Партії регіонів представників Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) и Партії промисловців і підприємців України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.РИБАК сказав в інтерв’ю журналістам.

На запитання, чи будуть представники цих партій включені до списку Партії регіонів, він зазначив, «такого варіанта виключати не можна».

В.РИБАК також зазначив, що більшість депутатів, які сьогодні були в парламенті за списком партії, будуть включені в новий список.

На запитання, наскільки буде оновлена перша п’ятірка, В.РИБАК зазначив, що «життя не стоїть на місці, весь час все змінюється».

В той же час він відмовився називати конкретні прізвища представників інших політичних сил, які можуть увійти до списку Партії регіонів.

Він нагадав, що у суботу буде з’їзд партії, на якому затверджуватиметься цей список, і тоді вже остаточно будуть оголошені прізвища цих людей.