Завтра суд оголосить вирок у справі Різака

Апеляційний суд Івано-Франківської області завтра о 16.00 планує оголосити вирок колишньому голові Закарпатської облдержадміністрації Івану РІЗАКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила головуюча на судовому процесі суддя Надія СТЕФАНІВ.

Сьогодні під час судового засідання відбулись повторні дебати сторін. Прокурори знову наполягали на тому, щоб суд за скоєння всіх злочинів засудив І.РІЗАКА до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та на три роки заборонив йому обіймати керівні посади, час перебування під вартою зарахувати до вироку.

У свою чергу, підсудний відкинув ці звинувачення. І.РІЗАК попросив суд виправдати його за всіма епізодами справи.

Також прокурори повідомили, що вивчать можливість касаційного оскарження постанови суду про повернення на додаткове розслідування епізоду справи щодо завданих матеріальних збитків ВАТ «Закарпаттяобленерго». (Сьогодні суд повернув прокурору Закарпаття на додаткове розслідування епізод кримінальної справи, порушеної проти екс-голови Закарпатської облдержадміністрації Івана РІЗАКА, щодо завдання матеріальних збитків ВАТ «Закарпаттяобленерго» у сумі 192 тис. грн. - УНІАН).

Довідка УНІАН. І.РІЗАКА було затримано 13 травня 2005 року. 16 травня 2005 р. Ужгородський міський суд обрав запобіжним заходом щодо І.РІЗАКА арешт. 13 вересня 2005 р. його було звільнено з-під варти в Ужгородському СІЗО під заставу.

І.РІЗАКА, зокрема, звинувачують у доведенні до самогубства ректора Ужгородського державного університету В.Сливки; зловживанні службовим становищем; отриманні хабара; користуванні мобільним телефоном за рахунок «Закарпаттяобленерго»; організації масових заворушень у Сваляві; незаконній видачі посвідчень радника губернатора трьом особам.